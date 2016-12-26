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Новости за сегодня

Россия и Казахстан обсудят создание СП на базе петербургского «Диаконта»

 

Россия и Казахстан обсудят возможность создания совместного предприятия на базе российского производителя электроприводов и робототехники, в том числе для энергоотрасли, — АО «Диаконт», резидента ОЭЗ в Санкт-Петербурге. Это предложение озвучил генеральный директор компании во время ее посещения президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, пишет РИА Новости.

Лидерам двух стран продемонстрировали образцы электромеханических приводов, использующихся в различных отраслях промышленности, например, в автомобильной и авиационной промышленности. Кроме того, президентам продемонстрировали робототехнику, используемую для внутритрубной диагностики, диагностики нефтяных танков, манипуляторы для восстановления ресурсных характеристик атомных реакторов, а также радиационностойкие телекамеры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время осмотра стендов особенно заинтересовался робототехникой для сферы ТЭК, в деталях, расспрашивая о его особенностях.

«У нас будет предложение рассмотреть возможность создания совместного предприятия с Казахстаном», — обратился к Путину и Назарбаеву гендиректор компании «Диаконт» Михаил Федосовский. «Поддерживаю», — ответил Назарбаев, подкрепив свое согласие рукопожатием. Владимир Путин также одобрил эту идею, добавив, что необходимо «создавать и дополнительные компетенции в Казахстане».

Затем президенты ознакомились со стендами, посвященными проектам в сфере ЖКХ и информационных технологий при участии Агентства стратегических инициатив, а также стенд, посвященный участию России в чемпионате «Ворлдскилс». По завершению осмотра, когда Путин и Назарбаев покидали помещение завода, возникла неловкая ситуация в связи с тем, что проводивший лидерам экскурсию гендиректор пытался прорваться через окружающих Путина и Назарбаева людей, чтобы лично попрощаться с российским президентом. Путин с добродушным смехом отметил такой «активный» шаг гендиректора, добавиводнако, что это «не по-военному». Пожав руку топ-менеджерулидеры покинули завод.

 

26 декабря 2016, 10:23
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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