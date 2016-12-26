15 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы

В Международном аэропорту по состоянию на 08:00 часов утра задержаны 15 авиарейсов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.





Среди задержанных:





1. KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) - Эйр Астана

2. DV729 Алматы-Костанай (замена ВС по причинам не относящимся к техническим) - СКАТ

3. S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) - Сибирь

4. SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) - Аэрофлот

5. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) - СКАТ

6. FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) - Флайдубай

7. KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) - Эйр Астана

8. КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) - Эйр Астана

9. DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) - СКАТ

10. DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) - СКАТ

11. DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) - СКАТ

12. Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) - БекЭйр

13. DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самара) - Победа

14. DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловск) - СКАТ

15. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) - Международные авиалинии Украины.









В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м , горизонтальная 2000 м.

Ограничений на прием и выпуск ВС нет.



