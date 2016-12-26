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15 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы

26 декабря 2016, 10:29

Отмененных рейсов нет.


В Международном аэропорту по состоянию на 08:00 часов утра задержаны 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Среди задержанных:

1. KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) - Эйр Астана
2. DV729 Алматы-Костанай (замена ВС по причинам не относящимся к техническим) - СКАТ
3. S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) - Сибирь
4. SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) - Аэрофлот
5. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) - СКАТ
6. FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) - Флайдубай
7. KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) - Эйр Астана
8. КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) - Эйр Астана
9. DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) - СКАТ
10. DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) - СКАТ
11. DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) - СКАТ
12. Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) - БекЭйр
13. DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самара) - Победа
14. DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловск) - СКАТ
15. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) - Международные авиалинии Украины.


В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м , горизонтальная 2000 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.


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