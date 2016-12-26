15 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы
26 декабря 2016, 10:29
Отмененных рейсов нет.
В Международном аэропорту по состоянию на 08:00 часов утра задержаны 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Среди задержанных:
1. KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) - Эйр Астана
2. DV729 Алматы-Костанай (замена ВС по причинам не относящимся к техническим) - СКАТ
3. S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) - Сибирь
4. SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) - Аэрофлот
5. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) - СКАТ
6. FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) - Флайдубай
7. KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) - Эйр Астана
8. КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) - Эйр Астана
9. DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) - СКАТ
10. DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) - СКАТ
11. DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) - СКАТ
12. Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) - БекЭйр
13. DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самара) - Победа
14. DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловск) - СКАТ
15. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) - Международные авиалинии Украины.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м , горизонтальная 2000 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836260-f1858391abe4263d52ecaf162275f7ab
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com