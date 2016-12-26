Одним из основных принципов ОСМС является общественная солидарность и социальная справедливость – все граждане имеют равные права на получение медицинской помощи за счет средств ОМС. Также с внедрением ОСМС население будет иметь право на медицинскую помощь в любой, по выбору, государственной или частной клинике. То есть будут реализованы права граждан на свободный выбор врача и медицинской организации. Следовательно, все медицинские организации должны быть заинтересованы в предоставлении доступной и качественной медицинской помощи.





Городской поликлиникой № 9 в текущем году и в рамках Месячника качества реализован ряд мероприятий по повышению доступности, своевременности и качества предоставляемых поликлиникой медицинских услуг, профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, этике и деонтологии.





Городская поликлиника № 9, имеющая 32-летний опыт работы в системе здравоохранения города Алматы, предлагает горожанам самый широкий спектр качественных и высокопрофессиональных услуг.









- В целом поликлиника обслуживает население общей численностью 40874 человека, - говорит главный врач Городской поликлиники №9 Асем Мусабаева. - С 2010 года, поликлиника дважды успешно проходила процедуру аккредитации на соответствие установленным требованиям и стандартам в области здравоохранения Республики Казахстан. Сегодня в поликлинике работает 276 квалифицированных сотрудников, в том числе 87 - с высшим медицинским образованием, 115 специалистов со средним медицинским образованием, 4 психолога, 3 социальных работника.





Лечебное заведение оснащено современным медицинским оборудованием. В этом году Управлением здравоохранения города Алматы централизованно закуплено для поликлиники 12-канальный ЭКГ-аппарат, аппарат криохирургии, современное дорогостоящее медицинское оборудование - рентгеновский маммографический цифровой комплекс «СИМА». Он предназначен для рентгенографии молочных желез с использованием цифровых методов регистрации и визуализации рентгеновского изображения на экране монитора персонального компьютера и на рентгеновских снимках.





Установлены картридеры для идентификации пациентов и сокращения времени оформления документов. Так, в поликлинике дополнительно к регистратуре запущен новый операционный зал для обслуживания взрослого населения, открыта новая - более просторная и удобная для населения детская регистратура, В поликлинике внедрен самостоятельный медсестринский прием пациентов, ведется выписка и обеспечение хронических пациентов бесплатными лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе с доставкой на дом. Также в поликлинике и на дому проводится активная работа психологами и социальными работниками по информированию и социально-психологической помощи населению.





В поликлинике функционирует Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля. Основной задачей данной Службы – является выявление и безотлагательное решение проблемных вопросов с целью повышения удовлетворенности населения и дальнейшее улучшение качества оказания медицинской помощи.









Одним из приоритетных направлений деятельности Городской поликлиники № 9 является укрепление здоровья граждан, профилактика и раннее выявление заболеваний, пропаганда здорового образа жизни и здорового питания, информирование и формирование среди населения солидарной ответственности за свое здоровье.





В поликлинике функционирует отделение профилактики и социально-психологической помощи, в состав которого входит Центр поддержки населения. Здесь социальные работники и психологи проводят консультирование, а также оказывают социальную и психологическую поддержку всем нуждающимся. Также социальные работники и психологи оказывают помощь населению и пациентам-инвалидам на дому.





Вся работа полклиники направлена на внедрение пациент-ориентированной медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне, основанной на трех основных принципах: достоинство и уважение, партнерство и ориентация на человека в целом!











