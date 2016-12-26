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Новости за сегодня

В Южно-Казахстанском филиале партии «Нур Отан» новое назначение

 

Приказом первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда, первым заместителем председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан» был назначен Алимжан Куртаев. Сегодня аким Южно-Казахстанской области, председатель областного филиала партии «Нур Отан» Жансеит Туймебаев представил членам политбюро и сотрудникам аппарата Куртаева Алимжана Сейтжановича. «Алимжан Сейтжанович, прошедший различные руководящие ступени, будет с ответственностью выполнять все поручения Главы государства, а также способствует активизации работы партии. Верим, что в целях повышения имиджа партии он сможет качественно выполнять все задания, политические цели и программы партии. В настоящее время Южно-Казахстанский филиал партии «Нур Отан» насчитывает 111 тысяч человек. Активно работают 20 региональных филиалов и 328 первичная партийная организация. Теперь необходимо направить все силы для реализации общих целей», - сказал Ж.Туймебаев. Куртаев Алимжан Сейтжанович родился в 1958 году в селе Темир Отырарского района Южно-Казахстанской области. По специальности инженер-строитель. В 1980 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт. Трудовой путь начал в 1980-1982 году преподавателем Кызыл-Ординского филиала Жамбылского гидромелиоративно-строительного института. В 1982- 1985 работал мастером, старшим инженером домостроительного комбината города Шымкента. С 1993 по 2004 года аким города Арыси, заместитель акима области, начальник управления миграции и демографии по Южно-Казахстанской области, заместитель председателя Агентства РК по миграции и демографии. В 2005 году начначен акимом Отырарского района Южно-Казахстанской области. В 2010 году - директор ТОО «Онтустик курылыс сервис». В 2012 году - аким Енбекшинского района города Шымкент, с 2013 года до сегодняшнего дня директор ТОО «Онтустик курылыс сервис». Доктор технических наук. Напомним, что первый заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан» Болатбек Кистауов был недавно назначен акимом Шардаринского района. Вместе с тем, председатель филиала партии поставил А.Куртаеву новые цели и задачи.

 

26 декабря 2016, 10:29
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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