В Караганде задержан "телефонный" педофил
26 декабря 2016, 10:47
В настоящее время решается вопрос об его аресте.
В Караганде задержан мужчина, который, согласно формулировке стражей порядка, подозревается в "осуществлении развратных действий по телефону в отношении несовершеннолетнего", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
"23 декабря 55-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК ("Развращение малолетних"), - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об его аресте. Для его установления и задержания сотрудниками органов внутренних дел принят целый ряд комплексных мероприятий, экспертиз, доказывающие вину задержанного.
Напомним, в Караганде педофил больше года терроризировал звонками восьмилетнюю девочку, рассказывая ей интимные подробности о себе и живописуя утехи, которым он хотел бы предаться вместе с ней.
Фото andrey-kuzin.ru
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