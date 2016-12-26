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В Караганде задержан "телефонный" педофил

26 декабря 2016, 10:47

В настоящее время решается вопрос об его аресте.


В Караганде задержан мужчина, который, согласно формулировке стражей порядка, подозревается в "осуществлении развратных действий по телефону в отношении несовершеннолетнего", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

"23 декабря 55-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК ("Развращение малолетних"), - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об его аресте. Для его установления и задержания сотрудниками органов внутренних дел принят целый ряд комплексных мероприятий, экспертиз, доказывающие вину задержанного.

Напомним, в Караганде педофил больше года терроризировал звонками восьмилетнюю девочку, рассказывая ей интимные подробности о себе и живописуя утехи, которым он хотел бы предаться вместе с ней.

Фото andrey-kuzin.ru

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