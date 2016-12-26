Peugeot не приедет на автосалон во Франкфурте-2017

По словам директора по маркетингу Peugeot Гийома Козу, за последние три года доля инвестиций, затрачиваемых на цифровой маркетинг, возросла с 15 до 30 процентов, и к концу десятилетия может достичь уже 50 процентов.

Помимо онлайн-мероприятий и цифровой рекламы, Peugeot будет развивать другие альтернативные способы продвижения продукции и проводить мероприятия, которые позволяют потенциальным клиентам протестировать автомобили.





Отказ от участия во Франкфуртском автосалоне также продиктован тем, что модели Peugeot не пользуются популярностью в Германии. Компании принадлежит всего 1,7 процента немецкого рынка новых автомобилей.





Отказ от участия в ключевых автосалонах года уже становится трендом среди автопроизводителей. Так, Ford, Volvo, Mazda, Aston Martin, Bentley и Rolls-Royce пропустили октябрьский автосалон в Париже. Многие компании предпочитают демонстрировать свои новинки не на традиционных автосалонах, а на выставках электроники, например, на январской выставке CES в Лас-Вегасе вместо проходящего практически в то же время Детройта. В частности, так намеревается поступить концерн General Motors.