Версия теракта не рассматривается как основная при расследовании крушения Ту-154

Об этом сообщил источник в спецслужбах.

Версия, что причиной крушения Ту-154 Министерства обороны России стал теракт, не рассматривается как основная, передает передает Life.ru





По его словам, первоначально дозаправка вылетевшего с подмосковного аэродрома "Чкаловский" самолёта планировалась в Моздоке, но в последний момент её пришлось перенести в аэропорт Адлера.





— Планировалась дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий её перенесли в Адлер. Сведений о том, что самолёт будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было, — пояснил он, добавив, что в "Чкаловском" пассажиров и их багаж тщательно досматривали.





После приземления в Адлере самолёт взяли под охрану, и на его борт поднимались только пограничники и таможенник, а сам самолёт во время стоянки покидал только штурман, контролировавший дозаправку.





Таким образом, пока нет никаких оснований считать, что катастрофа с Ту-154 произошла из-за теракта.





— Органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную, — подчеркнул источник в спецслужбах.





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Анатолий Кривцов