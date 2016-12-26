ЕЭК рассматривает внесение поправок в союзные техрегламенты на пищевую продукцию и оборудование, работающее под избыточным давлением

​На заседании Подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при профильном Консультативном комитете под руководством заместителя директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бауыржана Адилова рассмотрены вопросы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Обсуждены также вопросы в сфере аккредитации.

Члены Подкомитета одобрили внесение изменений в технический регламент Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Изменения предложены российской Федеральной службой по аккредитации и связаны с уточнением процедур по оценке соответствия этого оборудования.

Участники заседания отметили важность своевременной актуализации перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламентов Союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и осуществления оценки соответствия названной продукции.

Кроме того, рассмотрена целесообразность внесения изменений в техрегламент Союза «О безопасности пищевой продукции», а также в другие регламенты на отдельные виды пищевой продукции в части совершенствования процедур подтверждения соответствия товаров стран ЕАЭС установленным требованиям.