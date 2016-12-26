Реакция амурских тигров на летающие дроны

Какими бы большими не были амурские дикие тигры, они отреагировали на непонятные летающие предметы так же, как любая другая кошка. Посмотри, как они старательно начали охотиться на дроны! Столько силы и грации!





Снять амурских тигров дронами решил режиссер из Канады – Давид Этьен Дюриваж. С недавних пор, эти милые тигры обитают и в его стране, в зоопарке Сен-Фелисьен.





Давид же решил понаблюдать за тем, как ведут себя эти гигантские кошки, когда человека нет рядом. Полученный результат превзошел все их ожидания!









Видео David Etienne Durivage