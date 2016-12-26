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Новости за сегодня

Барьер для наркотрафика

 

В Астане состоялась встреча заместителя председателя КНБ РК - директора Пограничной службы Дархана Дильманова с послом Японии в РК Итиро Кавабата и региональным координатором проекта управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН ХАС/;К22 Юсуфом Курбоновым. Об этом сообщила пресс-служба ПС КНБ РК.

Названный проект направлен на противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления основных пунктов пропуска и создания офисов пограничного взаимодействия. Казахстан присоединился ХАС/;К22 в начале текущего года. За это время была проведена значительная работа совместно с УНП ООН по обучению наших специалистов погранконтроля, проходящих службу на казахстанско-кыргызском участке границы.

Д. Дильманов отметил готовность Казахстана к дальнейшему сотрудничеству. На сегодня Пограничной службой КНБ РК подготовлена проектная концепция по созданию регионального учебного центра для сотрудников пограничных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Итиро Кавабата и Юсуф Курбонов высоко оценили деятельность казахстанского пограничного ведомства, а также проинформировали о преимуществах ХАС/;К22 по осуществлению деятельности на самых протяженных и труднодоступных рубежах Казахстана.

 

Ольга Файнштейн

26 декабря 2016, 11:23
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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