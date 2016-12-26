Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOM = 332,91, CNYKZT_TOD = 47,8650 (-0,7089)
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM), евро с расчетами T+1 в тенге (EURKZT_TOМ) и евро с расчетами T+1 в долларах США (EURUSD_TOM), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) и евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 26 декабря 2016 года (Christmas Day) в США, Великобритании и Германии. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 332,91 тенге за доллар, объем торгов - 119 400 тыс. USD.
По евро с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,8650 тенге за юань (-0,7089 тенге), объем торгов - 1 000 тыс. юаней (1 450 тыс. юаней).
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.