Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOM = 332,91, CNYKZT_TOD = 47,8650 (-0,7089)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM), евро с расчетами T+1 в тенге (EURKZT_TOМ) и евро с расчетами T+1 в долларах США (EURUSD_TOM), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) и евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 26 декабря 2016 года (Christmas Day) в США, Великобритании и Германии. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 332,91 тенге за доллар, объем торгов - 119 400 тыс. USD.

По евро с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,8650 тенге за юань (-0,7089 тенге), объем торгов - 1 000 тыс. юаней (1 450 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.