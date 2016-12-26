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Обама в Рождество почтил память погибших в горячих точках солдат

26 декабря 2016, 11:27

Американский лидер подчеркнул, что для него было "огромной честью служить в качестве верховного главнокомандующего" американских ВС.


Президент США Барак Обама почтил память погибших американских военнослужащих в ходе своего выступления перед действующими сотрудниками ВС по случаю католического Рождества, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.

Как сообщается, в рождественский день глава Белого Дома с супругой по традиции нанес визит на военную базу морской пехоты на Гавайях, где выступил с речью, в которой отметил, что американцы несут службу в таких опасных и далеких местах, как Ирак и Афганистан, даже в праздничные дни.

"Раз уж их (войска –ред.) необходимо было разместить, люди здесь на нашей родине в Америке должны понимать, что каждый день вы служите и вы боретесь за нашу свободу", — цитирует агентство отрывок из речи Обамы.

По данным агентства, американский лидер подчеркнул, что для него было "огромной честью служить в качестве верховного главнокомандующего" американских ВС.

Президент США также отметил, что, несмотря на тот факт, что он больше не сможет обратиться к ним в качестве главы государства, он будет испытывать благодарность, даже будучи обычным гражданином.

Согласно информации агентства, Обама стал первым президентом в истории США, в ходе двух сроков правления которого американке войска непрерывно участвовали в боях.

Фото © AFP 2016/ Saul Loeb

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