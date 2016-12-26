В ЮКО нашли пропавшего человека
26 декабря 2016, 11:27
В 09.35 24 декабря в ходе поисково-спасательных работ совместно с сотрудниками РОВД и местными жителями потерявшийся был обнаружен, в медицинской помощи не нуждался.
Житель Тюлькубасского района ЮКО отправился на поиски лошадей и заблудился, сообщает tvk-uko.kz.
Сообщение о пропаже поступило 24 декабря. Парень 1995 года рождения, проживающий в с. Шакпак Баба Тюлькубасского района, 23 декабря, предположительно около 11:00 часов ушел в направлении гор для поисках потерявшихся трех лошадей. Двумя часами позже он позвонил домой и сообщил о том, что не смог найти скот и заблудился. При этом он упомянул, что направляется в сторону старой разрушенной кошары и зарядка на телефоне садится.
Отец и брат потерявшегося парня начали самостоятельные поиски, которые не дали положительного результата.
24 декабря в 01.55 на место происшествия выехал личный состав оперативно-спасательного отряда в количестве 6-ти человек и одна единица высокопроходимой техники (Трэкол). В 04.00 прибыли на место происшествия и приступили к поисково-спасательной работе. В 09.35 24 декабря в ходе поисково-спасательных работ совместно с сотрудниками РОВД и местными жителями потерявшийся был обнаружен, в медицинской помощи не нуждался. По словам потерпевшего, он, чтобы не замерзнуть, постоянно двигался.
Фото: tvk-uko.kz
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