 
Ясно
-18°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 75%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.70

26 декабря 

Курс НБРК

332.88

+ 3.97

АЛМАТЫ

Покупка

332.70

Продажа

333.70

АСТАНА

Покупка

332.80

Продажа

333.80

Подробнее
349.00

26 декабря 

Курс НБРК

347.86

+ 4.25

АЛМАТЫ

Покупка

344.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

346.00

Продажа

348.00

Подробнее
Новости за сегодня

От разработки до согласования

 

Б. Аманбаева,

ведущий специалист отдела Департамента юстиции

Карагандинской области

 

Постановлением Правительства РК от 6 октября 2016 года утверждены Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов.

Правила предусматривают порядок разработки и согласования проектов постановлений Правительства РК, проектов нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Национального Банка РК и иных центральных государственных органов, нормативных правовых приказов министров и иных руководителей центральных государственных органов, нормативных правовых приказов руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных правовых решений акимов и нормативных правовых постановлений ревизионных комиссий.

Порядок разработки, согласования и представления на подпись проектов нормативных правовых указов Президента РК определяется Правилами подготовки, согласования и представления на рассмотрение Президенту РК проекта Послания Президента РК к народу Казахстана, подготовки, согласования и представления на подпись проектов актов и поручений Президента РК, реализации Послания Президента РК к народу Казахстана, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента, утвержденными Указом Президента РК от 27 апреля 2010 года № 976.

Разработка и согласование проектов подзаконных нормативных правовых актов, имеющих грифы секретности или пометки «Для служебного пользования», осуществляется с особенностями законодательства РК в сфере защиты государственных секретов и Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, утвержденными постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года.

Правила регламентируют весь процесс разработки и согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов с момента их разработки до внесения в Канцелярию Премьер-Министра либо на государственную регистрацию в органы юстиции. В частности, касательно обязательного участия в указанном процессе юридических служб государственного органа, представителей Национальной палаты предпринимателей РК и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, рассмотрения проектов подзаконных нормативных правовых актов на заседании общественного совета, размещения их, а также результатов анализа регуляторного воздействия, соответственно, на интернет-портале открытых НПА и интернет-ресурсе уполномоченного органа по предпринимательству.

Кроме того, Правилами предусмотрены процедура и сроки согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов с заинтересованными государственными органами.

 

26 декабря 2016, 10:22
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код