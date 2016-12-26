От разработки до согласования

Б. Аманбаева,

ведущий специалист отдела Департамента юстиции

Карагандинской области

Постановлением Правительства РК от 6 октября 2016 года утверждены Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов.

Правила предусматривают порядок разработки и согласования проектов постановлений Правительства РК, проектов нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Национального Банка РК и иных центральных государственных органов, нормативных правовых приказов министров и иных руководителей центральных государственных органов, нормативных правовых приказов руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов, нормативных правовых решений акимов и нормативных правовых постановлений ревизионных комиссий.

Порядок разработки, согласования и представления на подпись проектов нормативных правовых указов Президента РК определяется Правилами подготовки, согласования и представления на рассмотрение Президенту РК проекта Послания Президента РК к народу Казахстана, подготовки, согласования и представления на подпись проектов актов и поручений Президента РК, реализации Послания Президента РК к народу Казахстана, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента, утвержденными Указом Президента РК от 27 апреля 2010 года № 976.

Разработка и согласование проектов подзаконных нормативных правовых актов, имеющих грифы секретности или пометки «Для служебного пользования», осуществляется с особенностями законодательства РК в сфере защиты государственных секретов и Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, утвержденными постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года.

Правила регламентируют весь процесс разработки и согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов с момента их разработки до внесения в Канцелярию Премьер-Министра либо на государственную регистрацию в органы юстиции. В частности, касательно обязательного участия в указанном процессе юридических служб государственного органа, представителей Национальной палаты предпринимателей РК и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, рассмотрения проектов подзаконных нормативных правовых актов на заседании общественного совета, размещения их, а также результатов анализа регуляторного воздействия, соответственно, на интернет-портале открытых НПА и интернет-ресурсе уполномоченного органа по предпринимательству.

Кроме того, Правилами предусмотрены процедура и сроки согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов с заинтересованными государственными органами.