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Новости за сегодня

По требованиям об исполнении обязательств

 

Г. Ибраимова,

судья Актюбинского

областного суда

 

 31 октября 2015 года Главой государства подписан новый Гражданский процессуальный кодекс, который вступил в действие с 1 января 2016 года.

До принятия нового Кодекса нормы о приказном производстве содержались в подразделе «Приказное производство» в гл. 13 ГПК. В новом Кодексе приказное производство находится в подразделе «Упрощенное производство» (гл. 12).

Если до принятия нового Кодекса было 15 оснований, по которым выносится судебный приказ, то сейчас их 18.

Так, п. 2 ст. 135 нового Кодекса предусматривает, что судебный приказ выносится по требованиям об исполнении обязательства, основанного на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается должником, в том числе в ответе на претензию, направленную взыскателю в порядке досудебного урегулирования спора.

Таким образом, указанным пунктом предусмотрено, что взыскатель, получив ответ на свою претензию, может обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Ранее в ГПК было указано лишь то, что неисполнение обязательства должно признаваться должником в письменной форме. С принятием нового Кодекса и конкретизированием данного пункта у судов не возникает проблемных вопросов.

П. 12 ст. 140 Кодекса в прежней редакции было предусмотрено, что судебный приказ выносится, если заявлено требование об индексации присужденных сумм.

Проведенным обобщением посредством классификатора по теме: «Индексация присужденных сумм» установлено, что суды республики в основном отказывали в принятии заявлений о выдаче судебного приказа об индексации присужденных сумм, с рекомендацией заявителям обратиться с заявлением в порядке ст. 234 ГПК в связи с наличием спора.

Однако в новом Кодексе данный пункт исключен, что является правильным, поскольку согласно ст. 234 ГПК в прежней редакции и ст. 239 ГПК в новой редакции индексация рассматривается в судебном заседании с участием сторон по делу.

Дополнительными основаниями, по которым суд выносит судебный приказ определены пункты:

- о взыскании государственных грантов с лиц, прекративших обучение либо не возвратившихся в РК после окончания учебного заведения в иностранном государстве или нарушивших предусмотренное договором обязательство по возврату гранта;

- о взыскании государственных грантов, подъемных, пособий с молодых специалистов, направленных в сельскую местность, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам;

- о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором аренды;

- о взыскании процессуальных издержек по прекращенным органом уголовного преследования уголовным делам.

Также в прежней редакции ст. 144 было предусмотрено, что судья вправе принять заявление о вынесении судебного приказа и своим определением установить взыскателю срок не более трех дней для устранения недостатков в заявлении. Тогда как в новом Кодексе оставление без движения заявления о выдаче судебного приказа исключено, что также является правильным.

Таким образом, следует, что новый Кодекс значительно улучшил и упростил судопроизводство, а также содействует скорейшему восстановлению нарушенных прав лиц, обратившихся за судебной защитой, повышает доверие граждан к суду.

 

26 декабря 2016, 10:31
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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