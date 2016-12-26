Тенге к доллару резко подешевел
26 декабря 2016, 11:35
Официальный курс на 26 декабря составляет 328,91 тенге за 1 доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней торговой сессии составил 332,91 тенге за доллар, объем торгов – 119 400 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, торги долларом США с расчетами в тенге, евро с расчетами в долларах США и евро с расчетами в тенге сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 26 декабря 2016 года (Christmas Day) в США, Великобритании и Германии. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
По данным Национального банка РК, официальный курс на 26 декабря составляет 328,91 тенге за 1 доллар США.
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