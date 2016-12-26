Тенге к доллару резко подешевел

По информации KASE, торги долларом США с расчетами в тенге, евро с расчетами в долларах США и евро с расчетами в тенге сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 26 декабря 2016 года (Christmas Day) в США, Великобритании и Германии. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.