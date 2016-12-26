Волшебная деревня Санта-Клауса
26 декабря 2016, 11:50
Сегодня утром уставший Санта вернулся в свою резиденцию, а детишки из разных уголков мира проснулись и побежали распаковывать принесённые им подарки.
Горячая пора в Деревне Санта-Клауса, которая находится неподалёку от города Рованиеми в провинции Лапландия в Финляндии, подходит к концу. Сегодня утром неимоверно уставший Санта вернулся в свою резиденцию с чувством выполненного долга, а детишки из разных уголков мира, которые отмечают Рождество 25 декабря, проснулись и побежали распаковывать принесённые им подарки, сообщает Fototelegraf.
Бармен в ожидании клиентов в ледяном баре в Деревне Санта-Клауса неподалёку от города Рованиеми в Лапландии, Финляндия.
Элоиза и Ноа Сеймур из Англии в гостях у Санта-Клауса.
Номер в гостинице Snowman World.
Письма от детей со всего мира в почтовом офисе Санта-Клауса.
Санта-Клаус.
Эльфийка читает письма детей в почтовом офисе Санта-Клауса.
Семья из Италии в гостях у Санта-Клауса.
Элоиза и Ноа Сеймур из Англии в гостях у Санта-Клауса.
Санта-Клаус на санях, запряжённых оленем.
Санта-Клаус на санях.
Санта-Клаус на санях, запряжённых оленем.
Письма от детишек со всего мира в почтовом офисе Санта-Клауса.
Ресторан в Деревне Санта-Клауса.
Фото: Fototelegraf
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