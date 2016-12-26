Волшебная деревня Санта-Клауса

Сегодня утром уставший Санта вернулся в свою резиденцию, а детишки из разных уголков мира проснулись и побежали распаковывать принесённые им подарки.





Почтовый офис Санта-Клауса.





Бармен в ожидании клиентов в ледяном баре в Деревне Санта-Клауса неподалёку от города Рованиеми в Лапландии, Финляндия.





Элоиза и Ноа Сеймур из Англии в гостях у Санта-Клауса.





Номер в гостинице Snowman World.





Письма от детей со всего мира в почтовом офисе Санта-Клауса.





Санта-Клаус.





Эльфийка читает письма детей в почтовом офисе Санта-Клауса.





Семья из Италии в гостях у Санта-Клауса.





Элоиза и Ноа Сеймур из Англии в гостях у Санта-Клауса.





Санта-Клаус на санях, запряжённых оленем.





Санта-Клаус на санях.





Санта-Клаус на санях, запряжённых оленем.





Письма от детишек со всего мира в почтовом офисе Санта-Клауса.





Ресторан в Деревне Санта-Клауса.





Фото: Fototelegraf