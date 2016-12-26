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Волшебная деревня Санта-Клауса

26 декабря 2016, 11:50

Сегодня утром уставший Санта вернулся в свою резиденцию, а детишки из разных уголков мира проснулись и побежали распаковывать принесённые им подарки.


Горячая пора в Деревне Санта-Клауса, которая находится неподалёку от города Рованиеми в провинции Лапландия в Финляндии, подходит к концу. Сегодня утром неимоверно уставший Санта вернулся в свою резиденцию с чувством выполненного долга, а детишки из разных уголков мира, которые отмечают Рождество 25 декабря, проснулись и побежали распаковывать принесённые им подарки, сообщает Fototelegraf.


Почтовый офис Санта-Клауса.


Бармен в ожидании клиентов в ледяном баре в Деревне Санта-Клауса неподалёку от города Рованиеми в Лапландии, Финляндия.


Элоиза и Ноа Сеймур из Англии в гостях у Санта-Клауса.


Номер в гостинице Snowman World.


Письма от детей со всего мира в почтовом офисе Санта-Клауса.


Санта-Клаус.


Эльфийка читает письма детей в почтовом офисе Санта-Клауса.


Семья из Италии в гостях у Санта-Клауса.


Элоиза и Ноа Сеймур из Англии в гостях у Санта-Клауса.


Санта-Клаус на санях, запряжённых оленем.


Санта-Клаус на санях.


Санта-Клаус на санях, запряжённых оленем.


Письма от детишек со всего мира в почтовом офисе Санта-Клауса.


Ресторан в Деревне Санта-Клауса.

Фото: Fototelegraf

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