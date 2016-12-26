Ответ на депутатский запрос Председателя Национального Банка РК от 3 декабря 2016 года № 30-0-06/6115

На № ДЗ-150 от 27.10.2016 г. Депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан фракции ДПК «Ак жол» М. Казбековой, А. Перуашеву, Е. Никитинской, Е. Барлыбаеву, К. Абсатирову, Д. Еспаевой, Б. Дуйсенбинову

Уважаемые депутаты!

Национальный Банк Республики Казахстан благодарит депутатов фракции ДПК «Акжол» за постоянное внимание к Программе рефинансирования ипотечных займов и поднимаемые вопросы. Проблема банковских заемщиков, имеющих займы в иностранной валюте, но имеющих доходы в национальной валюте, не является уникальной и присутствует во многих странах мира. Особенно остро эти проблемы проявляются в периоды значительного изменения курса национальной валюты. В последние годы в таких странах как Венгрия, Грузия, Польша, Казахстан, Российская Федерация, Кыргызстан в результате большой доли займов в иностранной валюте были реализованы программы поддержки таких заемщиков.

Однако, в большинстве стран были реализованы механизмы, не предусматривающие значительной государственной поддержки. Такие механизмы были осуществлены за счет средств банков и самого заемщика. Это связано с тем, что в процессе отношений между заемщиками и банками государство не принимало участия, и решения по заключению договоров принимались сторонами самостоятельно.

Также принимается во внимание факт, что в период использования займов в иностранной валюте заемщики несут более низкую долговую нагрузку из-за более низких ставок, чем по кредитам в национальной валюте. Соответственно, любой пересмотр задним числом параметров курса, по которым рассчитывается валютный заем, должен предполагать встречное обязательство заемщика по пересчету платежей, понесенных в период до изменения обменного курса, по ставке как по кредитам в национальной валюте.

В Казахстане государство реализовало уникальную программу, потребовавшую значительных государственных средств по поддержке заемщиков. 24 апреля 2015 года Национальным Банком утверждена Программа, предусматривающая рефинансирование ипотечных займов, выданных только в период с 2004 по 2009 годы.

В рамках подготовки программы при Национальном Банке была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой помимо заинтересованных государственных органов вошли представители ДКП «Ақ жол», Коммунистической Народной Партии Казахстана и общественных объединений, представляющих интересы ипотечных заемщиков. Основные критерии Программы были отработаны на данной рабочей группе, в том числе период выдачи займов, подлежащих рефинансированию.

На основе данных статистики по просроченной задолженности по ипотечным жилищным займам (82% составляют займы, выданные в период с 2004 по 2009 годы) и финансовых возможностей государства (130 млрд. тенге) был определен период с 2004 по 2009 годы. Более точное определение критериев, которыми руководствовалось прежнее руководство Национального Банка при определении периода покрытия займов, в настоящее время не представляется возможным.

Признавая неоднородность подхода Программы в зависимости от срока выдачи займа, в настоящее время отсутствует возможность расширения охвата займов, выданных в другие периоды, из-за ограниченности средств, выделенных на реализацию программы. Любые изменения, предусматривающие расширение охвата заемщиков или расширение иных критериев, потребуют значительных средств со стороны государства.

Для поддержки заемщиков, не соответствующих критериям Программы, и в целях недопущения социальной нестабильности среди населения, 28.07.2016 г. Национальным Банком, Акиматом г. Алматы, банками второго уровня и общественными объединениями заключен меморандум, предусматривающий приостановление выселения из единственного жилого имущества заемщика, который действует 12 месяцев с даты подписания.

Кроме этого, Национальным Банком совместно с исполнительными органами на постоянной основе проводятся встречи заемщиков и общественных объединений с банками по поиску взаимоприемлемых путей погашения проблемной задолженности.

В целях защиты ипотечных заемщиков, по инициативе Национального Банка на законодательном уровне приняты изменения, направленные на недопущение роста долговой нагрузки заемщика и повышение прозрачности банковских услуг.

При необходимости представители Национального Банка готовы обсудить с фракцией «Ақ жол» проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации Программы, с представлением презентации.

Председатель Акишев Д.

Оглашен 26. 10.16 г. Председателю Национального банка Республики Казахстан Акишеву Д. Т.

Депутатский запрос от 27 октября 2016 года № ДЗ-150

«О рефинансирование ипотечных займов, выданных в иностранной валюте»

Депутатский запрос Уважаемый Данияр Талгатович!

Депутатской фракцией ДПК «Ак жол» 29 июля и 7 сентября текущего года направлялись запросы на Ваше имя с предложениями улучшить Программу рефинансирования ипотечных займов, выданных в иностранной валюте, в части защиты интересов добросовестных заемщиков.

В частности, мы указывали на то, что условия программы выгодны для тех, кто не оплачивает взятые кредиты и позволяет пересчитывать их сумму займа по курсу валюты до прошлогодней девальвации тенге.

А те заемщики, продолжающие добросовестно платить, невзирая на собственные трудности и экономический кризис - теперь вынуждены гасить долг по текущему курсу, т.е. в среднем на 70-80% дороже.

По нашему мнению, такой подход вместо поощрения добросовестных заемщиков стимулирует именно уклонение от оплаты кредитов, и более того, противоречит нормам Конституции о равноправии граждан, независимо от имущественного положения и т.д..

В этой связи мы просили разработать меры по исправлению сложившейся ситуации.

В обоих случаях нами были получены ответы за подписью заместителя Председателя Национального банка Смолякова О.А., которые носят форму отписок и вместо ответа на поставленные вопросы приводят цифры об общей сумме Программы, количестве участвующих банков, рассмотренных и одобренных заявках и действующие условия программы, на необходимость изменения которых мы и указывали в своих обращениях.

В этой связи, уважаемый Данияр Талгатович, депутатская фракция ДПК «Ак жол»:

1) отказывается рассматривать подобные отписки в качестве ответов на

2) поставленные нами вопросы;

3) повторно, в третий раз просит рассмотреть наши запросы по существу и внести на них обоснованные ответы;

4) требует привлечь к ответственности сотрудников, готовивших от имени Национального банка РК отписки на запросы депутатов Мажилиса.