Руководитель павлодарского облздрава получил огнестрельное ранение
26 декабря 2016, 12:10
Его доставили в областную больницу и прооперировали.
25 декабря около 16:00 в результате неосторожного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием получил огнестрельное ранение левого плеча руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов, сообщает pavlodarnews.kz.
В течение часа Нурлана Касимова доставили в Павлодарскую областную больницу и прооперировали.
В данное время состояние Нурлана Каукеновича стабильное, - сообщил заместитель начальник Управления здравоохранения Павлодарской области, Нурлан Уразалин.
Напомним, Нурлан Касимов назначен руководителем управления здравоохранения Павлодарской области в 2012 году. До назначения в Павлодар работал главным врачом, генеральным директором АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» в Астане.
Фото: pavlodarnews.kz
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