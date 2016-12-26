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Руководитель павлодарского облздрава получил огнестрельное ранение

26 декабря 2016, 12:10

Его доставили в областную больницу и прооперировали.


25 декабря около 16:00 в результате неосторожного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием получил огнестрельное ранение левого плеча руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов, сообщает pavlodarnews.kz.

В течение часа Нурлана Касимова доставили в Павлодарскую областную больницу и прооперировали.

В данное время состояние Нурлана Каукеновича стабильное, - сообщил заместитель начальник Управления здравоохранения Павлодарской области, Нурлан Уразалин.

Напомним, Нурлан Касимов назначен руководителем управления здравоохранения Павлодарской области в 2012 году. До назначения в Павлодар работал главным врачом, генеральным директором АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» в Астане.

Фото: pavlodarnews.kz

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