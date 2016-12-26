В Караганде задержан «телефонный» педофил

В Караганде задержан мужчина, который, согласно формулировке стражей порядка, подозревается в «осуществлении развратных действий по телефону в отношении несовершеннолетнего», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

«23 декабря 55-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК («Развращение малолетних»), - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об его аресте. Для его установления и задержания сотрудниками органов внутренних дел принят целый ряд комплексных мероприятий, экспертиз, доказывающие вину задержанного.