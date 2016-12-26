В год 25-летия Независимости РК в Актюбинской области планируют увеличить объемы производства

Выполнение плана по производству, реализации продукции и вопросы социально-экономического развития Актюбинской области были обсуждены в ходе рабочей встречи главы региона Бердыбека Сапарбаева с представителями бизнес-сообщества региона.





Участие во встрече приняли руководители крупных и средних добывающих, производственных, сервисных, торговых компаний и предприятий региона, профильных местных исполнительных и государственных органов, а также акимы 12 районов области, подключившиеся к диалогу посредством видеоконференцсвязи.





- Главной задачей для нас является выполнение поручений Главы государства и Правительства об увеличении объемов производства. У нас есть все возможности и большой потенциал для того, чтобы выполнить данные поручения. Особенно, с учетом стабилизации цен на нефть, газ и металлы. Если мы все будем эффективно использовать оставшееся время, задача будет выполнена. Показатели будут выше прошлогодних, что станет весомым вкладом актюбинцев в экономику страны в год 25-летия Независимости и позволит заложить надежный фундамент для развития производственного сектора региона в следующем году, - открыл собрание Бердыбек Сапарбаев.





Согласно прогнозному плану, в декабре 2016 года предприятия региона должны произвести продукцию на общую сумму 120 млрд. тенге.





Предприниматели доложили о текущих темпах производства, пообещав стопроцентное исполнение плана до конца декабря 2016г. За несколькими предприятиями, имеющими риски неисполнения, глава региона поручил установить контроль. Кроме того, уполномоченным ведомствам поручено отслеживать ситуацию по выпуску продукции на всех крупных и средних предприятиях региона ежедневно.





В ходе встречи аким области отдельно обратился к руководителям крупных торговых компаний. Бердыбек Сапарбаев напомнил о взятых ими обязательствах по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары.





- Вы дали обещание перед населением области – выполните его. Обращаюсь ко всем: к решению вопросов, обсужденным здесь сегодня, необходимо подойти со всей ответственностью. Мы с вами хорошо отработали минувшие 11 месяцев. Надеюсь, что за время, оставшееся до конца года, поручения также будут выполнены, и мы встретим новый год с хорошими показателями. Прошу также о недопущении образования задолженностей по заработным платам, рассмотреть возможность выплаты премий работникам, - резюмировал встречу глава региона.



