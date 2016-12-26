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Новости за сегодня

Комитет Сената рекомендовал ратифицировать Соглашение с Ираном о передаче осужденных лиц

 

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен проект Закона «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц».

Соглашение, подписанное в Тегеране 11 апреля 2016 года, регламентирует вопросы передачи граждан Республики Казахстан, осужденных судами Исламской Республики Иран к лишению свободы, и граждан Исламской Республики Иран, осужденных судами Республики Казахстан к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются.

Законопроект передан на рассмотрение Сената.

26 декабря 2016, 12:16
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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