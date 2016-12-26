BMW 6 серии с пакетом M-sport вышел на тесты
26 декабря 2016, 12:18
BMW 5 серии GT после смены поколений сменит и семейство – он будет считаться членом 6 серии.
О том, что запечатленный на снимках прототип оснащен пакетом M Sport, фотографы сделали вывод на основании агрессивного переднего бампера с развитыми воздухозаборниками и синих тормозных суппортов. Какие именно доработки, помимо аэродинамических элементов будут входить в пакет, пока неясно, но, по слухам, BMW 6 серии GT в особо мощных версиях может начать оснащаться полноуправляемым шасси. Обещаны также и два типа пневматической подвески, сообщает vesti.ru.
О том, что запечатленный на снимках прототип оснащен пакетом M Sport, фотографы сделали вывод на основании агрессивного переднего бампера с развитыми воздухозаборниками и синих тормозных суппортов. Какие именно доработки, помимо аэродинамических элементов будут входить в пакет, пока неясно, но, по слухам, BMW 6 серии GT в особо мощных версиях может начать оснащаться полноуправляемым шасси. Обещаны также и два типа пневматической подвески.
Официальная дата дебюта большого хэтчбека BMW пока не названа. По некоторым сведениям, баварцы могут представить миру новую разработку на "домашней" выставке во Франкфурте, которая состоится в сентябре следующего года. Продажи же 6 серии GT стартуют лишь в начале 2018 г.
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