BMW 6 серии с пакетом M-sport вышел на тесты





О том, что запечатленный на снимках прототип оснащен пакетом M Sport, фотографы сделали вывод на основании агрессивного переднего бампера с развитыми воздухозаборниками и синих тормозных суппортов. Какие именно доработки, помимо аэродинамических элементов будут входить в пакет, пока неясно, но, по слухам, BMW 6 серии GT в особо мощных версиях может начать оснащаться полноуправляемым шасси. Обещаны также и два типа пневматической подвески.





Официальная дата дебюта большого хэтчбека BMW пока не названа. По некоторым сведениям, баварцы могут представить миру новую разработку на "домашней" выставке во Франкфурте, которая состоится в сентябре следующего года. Продажи же 6 серии GT стартуют лишь в начале 2018 г.