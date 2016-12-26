Машины Honda превратятся в "гугломобили"
26 декабря 2016, 12:22
Выделенная недавно из состава Google, но оставшаяся под крылом холдинга Alphabet компания Waymo, разрабатывающая технологии для самоуправляемых автомобилей, может стать партнером японского автопроизводителя Honda.
Компании официально объявили, что ведут переговоры о сотрудничестве. Если они увенчаются успехом, Honda станет вторым после концерна Fiat Chrysler партнером Waymo среди автопроизводителей. Ранее в этом месяце Waymo вместе Fiat Chrysler представили ставшие результатом их сотрудничества 100 самоуправляемых минивэнов, сообщает vesti.ru.
По данным источников Recode, ранее автомобильному проекту Google не удавалось достичь взаимопонимания с партнерами из автоиндустрии, так как представители IT-компании настаивали на выпуске машин под брендом поисковика, в то время как автопроизводители не были готовы пойти на это.
Вероятно, в рамках первого этапа сотрудничества Honda передаст Waymo несколько десятков своих автомобилей, которые оснастят оборудованием и программным обеспечением для "автопилота". В настоящее время подразделение Alphabet тестирует самоуправляемые автомобили в четырех городах США: Киркланде (шт. Вашингтон), Финиксе (Аризона), Маунтин-Вью (Калифорния) и Остине (Техас).
По словам генерального директора Waymo Джона Крафчика, в будущем компания планирует использовать самоуправляемые автомобили как основу для сервиса такси, аналогичного Uber.
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