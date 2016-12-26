Машины Honda превратятся в "гугломобили"

По данным источников Recode, ранее автомобильному проекту Google не удавалось достичь взаимопонимания с партнерами из автоиндустрии, так как представители IT-компании настаивали на выпуске машин под брендом поисковика, в то время как автопроизводители не были готовы пойти на это.

Вероятно, в рамках первого этапа сотрудничества Honda передаст Waymo несколько десятков своих автомобилей, которые оснастят оборудованием и программным обеспечением для "автопилота". В настоящее время подразделение Alphabet тестирует самоуправляемые автомобили в четырех городах США: Киркланде (шт. Вашингтон), Финиксе (Аризона), Маунтин-Вью (Калифорния) и Остине (Техас).





По словам генерального директора Waymo Джона Крафчика, в будущем компания планирует использовать самоуправляемые автомобили как основу для сервиса такси, аналогичного Uber.