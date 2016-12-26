Преимущества IT-технологий

В Жамбылском областном суде проведен пресс-тур для представителей общественности и СМИ.

Участников мероприятия встречали председатель Жамбылского областного суда Рустем Алчинбаев, судья-координатор по взаимодействию со СМИ Гульнар Сыздыкова, председатель коллегии по уголовным делам областного суда Нурмухаммат Абидов, председатель коллегии по гражданским делам Жомарт Рустембеков и руководитель Администратора судов Жамбылской области Абдижами Кулдуйсенов.

В своем докладе Р. Алчинбаев остановился на положительных результатах, которые были достигнуты за 25 лет независимости Республики Казахстан. За эти годы народ Казахстана вступил на новый путь развития. В связи с принятием 16 декабря 1991 года исторического Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» впервые наша страна обрела юридически оформленный статус суверенного государства, признанного мировым сообществом.

По итогам 25 лет можно констатировать, что в Казахстане сформирована полноценная судебная система, которая способна выполнять возложенные на нее задачи по обеспечению соблюдения Конституции и законов, защите прав, свобод и законных интересов граждан.

Председатели коллегий Жамбылского областного суда Н. Абидов и Ж. Рустембеков в своих выступлениях рассказали о преимуществах примирительных процедур и остановились на статистических данных по отправлению правосудия, согласно которым за десять месяцев 2016 года судами Жамбылской области окончено производством 26 059 гражданских дел, 901 гражданское дело прекращено в порядке медиации. С применением мирового соглашения прекращено 166 дел, в порядке партисипативного соглашения - 11.

С начала года рассмотрено 10 095 административных дел, из них с участием медиатора - 135 дел в отношении 135 лиц.

В суды области поступило на рассмотрение 1859 уголовных дел, из которых с вынесением приговора рассмотрено 1313 дел в отношении 1496 лиц. С участием присяжных заседателей рассмотрено четыре дела в отношении четырех лиц. Осуждены 1450 лиц, из них к реальному лишению свободы - 443 лица (30,5 процента) и к мерам наказаний, не связанным с изоляцией от общества, - 995 лиц. Оправданы 46 лиц, что составляет 3,1 процента от общего количества лиц, в отношении которых вынесены приговоры. 185 уголовных дел рассмотрено с участием медиатора, из них с прекращением дела за примирением сторон - 155 дел.

Руководитель Администратора судов Жамбылской области А. Кулдуйсенов рассказал о применении ІT-технологий в судебной системе, полном оснащении залов системой аудиовидеофиксации судебных процессов, а также о новой служебной форме государственных служащих судов области. Руководитель отдела по информационным технологиям и защите информационных ресурсов Администратора судов Жамбылской области М. Раимбеков наглядно продемонстрировал гостям возможности сервиса «Судебный кабинет», системы аудиовидеофиксации судебных процессов, порядок подачи обращений, ознакомления с делами, которые находятся в производстве судов, рассказал о возможностях гибридной почты. Также был проведен наглядный процесс в онлайн-режиме с учреждением 158/2 Уголовно-исполнительной системы Жамбылской области.

Все участники выразили благодарность руководству Жамбылского областного суда и надежду, что проведение подобных встреч положительно скажется на совместной работе, направленной на реализацию прав граждан на судебную защиту.

Пресс-служба Жамбылского областного суда