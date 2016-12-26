Абэ высказался относительно своей будущей поездки на Перл-Харбор

По словам премьер-министра Японии, поездка на военно-морскую базу покажет миру, что Токио больше никогда не намерен воевать.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его поездка на Перл-Харбор призвана показать миру, что Токио больше никогда не намерен воевать. Он подчеркнул это в своей речи перед членами Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) - штаба крупного капитала страны, передает ТАСС.





"Я намерен из Перл-Харбора направить сигнал, устремленный в будущее - нельзя повторять трагедию войны",- сказал премьер.



