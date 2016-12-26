Стратегия дальнейшего развития

Ж. Изенбаева,

судья СМЭС

Восточно-Казахстанской области

21 ноября 2016 года в г. Астане состоялся VII Съезд судей республики с участием Президента Н. Назарбаева. Участие в Съезде приняли представители судейского корпуса, депутаты Парламента, руководители центральных государственных и правоохранительных органов, представители юридической общественности, международных организаций, средств массовой информации.

Съезд судей - важное общественно-политическое мероприятие, проводимое с целью обсуждения актуальных стратегических вопросов дальнейшего развития судебной системы. В его рамках принимаются решения, имеющие цель усовершенствования отечественного правосудия, повышения авторитета судебной власти.

Глава государства, подводя итоги становления судебной системы за годы независимости страны, обозначил приоритетные направления дальнейшего развития отечественной Фемиды, в том числе в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Президент РК в своем выступлении отметил, что конечная цель любой настоящей судебной реформы - независимая и неподкупная судебная власть, где главными критериями являются честность и профессионализм судей, справедливость и доступность правосудия. Для реализации Плана нации за последние два года сделано немало, в том числе усилены возможности государства по борьбе с преступностью, возрос уровень защищенности граждан и интересов государства от противоправных посягательств.

Перед делегатами Съезда с докладом выступил Председатель Верховного Суда К. Мами, рассказавший об основных достижениях судебной системы за годы независимости страны. При этом был отмечен большой вклад Главы государства в становление судебной системы как гарантии защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Суды четко следовали стратегической линии по формированию судоустройства и судопроизводства нового типа, соответствующего международным стандартам. Радикально укреплены независимость судов и статус судей, осуществлены кардинальные изменения в судоустройстве и судопроизводстве.

Озвучено, что в обществе укрепляется уверенность в том, что законы работают, что гражданин может отстоять свои законные интересы. В подтверждение сказанному приведены данные, показывающие рост числа обращений в суды. Так, если в 1992 году судами рассмотрено более 270 тыс. дел, то в 2015 году этот показатель составил порядка 1,1 млн. дел, или в четыре раза больше.

В рамках VII Съезда судей судейским корпусом страны обсужден и единогласно принят новый Кодекс судейской этики. Данный документ устанавливает стандарты поведения судей как основы доверия со стороны общества к судебной власти и улучшения качества отправления правосудия.

Кодекс разработан с учетом Бангалорских принципов и положений, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы независимости судебных органов». Новый Кодекс состоит из 15 статей, его основная мысль - в том, что судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допуская проявлений некорректного поведения при осуществлении правосудия, в общественной деятельности и быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи. Судья должен избегать любых действий, которые могут привести к умалению авторитета судебной власти, обоснованным сомнениям в объективности правосудия.

В ходе Съезда перед судами Республики Казахстан поставлен ряд задач, призванных в полной мере обеспечить верховенство закона, в решении которых суд играет одну из главных ролей.