Системно и последовательно

Д. Ахметова,

ст. помощник прокурора г. Астаны

В целях обеспечения законности, а также содействия в реализации государственной правовой политики и повышения уровня взаимодействия прокуратуры с неправительственными организациями и населением в прокуратуре г. Астаны создан Консультативный совет.

Основные цели деятельности Совета - повышение доверия населения к правоохранительной системе, роли неправительственных организаций в развитии правового государства, выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности органов прокуратуры, а также государственной политики в сфере обеспечения законности в городе, принятие мер по повышению правосознания населения. Также Совет занимается вопросами развития взаимодействия в области обеспечения защиты прав и свобод граждан, рассмотрением инициатив гражданского общества, связанных с решением наиболее сложных и актуальных вопросов в сфере обеспечения законности в городе, участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов, разработанных органами прокуратуры, осуществляет общественный контроль за деятельностью прокуратуры по обеспечению защиты прав и свобод граждан, участвует в работе по формированию положительного имиджа органов прокуратуры.

В состав Совета вошли ветераны органов прокуратуры, представители местных представительных органов, предпринимательских структур, общественных объединений, которые также входят в пул публичных спикеров по разъяснению вопросов правоохранительной реформы и др.

Привлечение общественности столицы к обсуждению актуальных тем и проблем, достижение максимальной согласованности интересов граждан, общественности с практической деятельностью прокуратуры является наиболее важной целью создания Совета. К примеру, за истекший период т.г. на заседаниях рассмотрены вопросы совершенствования мер по противодействию мошенничеству, совершенному под видом получения денежных средств в долг, результаты проводимой работы местного исполнительного органа, направленного на разрешение ситуации, сложившейся в сфере долевого участия в жилищном строительстве и др.

За предыдущие годы проблем, которые напрямую касаются жизни каждого, накопилось множество, и подход к их эффективному решению должен быть системным и последовательным.