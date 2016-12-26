 
Ясно
-18°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 75%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.70

26 декабря 

Курс НБРК

332.88

+ 3.97

АЛМАТЫ

Покупка

332.70

Продажа

333.70

АСТАНА

Покупка

332.80

Продажа

333.80

Подробнее
349.00

26 декабря 

Курс НБРК

347.86

+ 4.25

АЛМАТЫ

Покупка

344.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

346.00

Продажа

348.00

Подробнее
Новости за сегодня

Системно и последовательно

 

Д. Ахметова,

ст. помощник прокурора г. Астаны

 

В целях обеспечения законности, а также содействия в реализации государственной правовой политики и повышения уровня взаимодействия прокуратуры с неправительственными организациями и населением в прокуратуре г. Астаны создан Консультативный совет.

Основные цели деятельности Совета - повышение доверия населения к правоохранительной системе, роли неправительственных организаций в развитии правового государства, выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности органов прокуратуры, а также государственной политики в сфере обеспечения законности в городе, принятие мер по повышению правосознания населения. Также Совет занимается вопросами развития взаимодействия в области обеспечения защиты прав и свобод граждан, рассмотрением инициатив гражданского общества, связанных с решением наиболее сложных и актуальных вопросов в сфере обеспечения законности в городе, участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов, разработанных органами прокуратуры, осуществляет общественный контроль за деятельностью прокуратуры по обеспечению защиты прав и свобод граждан, участвует в работе по формированию положительного имиджа органов прокуратуры.

В состав Совета вошли ветераны органов прокуратуры, представители местных представительных органов, предпринимательских структур, общественных объединений, которые также входят в пул публичных спикеров по разъяснению вопросов правоохранительной реформы и др.

Привлечение общественности столицы к обсуждению актуальных тем и проблем, достижение максимальной согласованности интересов граждан, общественности с практической деятельностью прокуратуры является наиболее важной целью создания Совета. К примеру, за истекший период т.г. на заседаниях рассмотрены вопросы совершенствования мер по противодействию мошенничеству, совершенному под видом получения денежных средств в долг, результаты проводимой работы местного исполнительного органа, направленного на разрешение ситуации, сложившейся в сфере долевого участия в жилищном строительстве и др.

За предыдущие годы проблем, которые напрямую касаются жизни каждого, накопилось множество, и подход к их эффективному решению должен быть системным и последовательным.

 

 

26 декабря 2016, 11:17
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код