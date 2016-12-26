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В ВКО из-за угрозы подтопления эвакуированы два крестьянских хозяйства

26 декабря 2016, 12:30

Подъем воды произошел из-за промерзания русла. Жертв и пострадавших нет.


В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области сотрудники ОЧС совместно с местным исполнительным органом предотвратили подтопление 2 крестьянских хозяйств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Под угрозой подтопления оказались хозяйства «Каракум» и «Немерелі», находящихся на участке «Жайдак» в Кенсайском сельском округе. Подъем воды произошел из-за промерзания русла.

"Комиссией по ЧС Зайсанского района было принято решение о переселении крестьянских хозяйств в близлежащие зимовки. Общее количество скота составляло более 400 голов КРС и МРС. Для проведения эвакуации были задействованы погрузчик и 2 автомашины УАЗ акимата. Силы и средства ОЧС Зайсанского района, «Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» и «Казселезащита Зайсанского района» были приведены в готовность",- говорится в сообщении.

Спустя несколько часов работы по переселению людей и домашнего скота завершились. Жертв и пострадавших нет. Мониторинг за состоянием уровня воды в реке ведется регулярно.

Фото: ДЧС ВКО

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