В ВКО из-за угрозы подтопления эвакуированы два крестьянских хозяйства

Под угрозой подтопления оказались хозяйства «Каракум» и «Немерелі», находящихся на участке «Жайдак» в Кенсайском сельском округе. Подъем воды произошел из-за промерзания русла.





"Комиссией по ЧС Зайсанского района было принято решение о переселении крестьянских хозяйств в близлежащие зимовки. Общее количество скота составляло более 400 голов КРС и МРС. Для проведения эвакуации были задействованы погрузчик и 2 автомашины УАЗ акимата. Силы и средства ОЧС Зайсанского района, «Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» и «Казселезащита Зайсанского района» были приведены в готовность",- говорится в сообщении.





Спустя несколько часов работы по переселению людей и домашнего скота завершились. Жертв и пострадавших нет. Мониторинг за состоянием уровня воды в реке ведется регулярно.