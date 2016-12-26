Алматинцы несут цветы к консульству России в связи с крушением самолёта Ту-154
26 декабря 2016, 12:31
Наш народ разделяет боль утраты россиян.
Алматинцы несут цветы к консульству России в связи с крушением самолёта Ту-154 над Чёрным морем, передает Zakon.kz
Казахстанцы искренне соболезнуют россиянам и пишут в соцсетях слова поддержки братскому народу. "Светлая память всем погибшим.
Помним, любим, скорбим❤", "Я например не имею возможности поехать о возложить цветы, это не значит,что мне все равно. Очень больно на душе от таких событий. Хочу выразить свои самые глубокие соболезнования семьям погибших", - пишут они.
Напомним, что первым свои соболезнования по факту авиакатастрофы в Сочи Президенту РФ В.Путину принес Президент РК Нурсултан Назарбаев. А затем и представители казахстанского Правительства.
Также напомним, что сегодня в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря в Краснодарском крае, 26 декабря в Российской Федерации объявлено днем траура.
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Фото: ВКонтакте
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