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Алматинцы несут цветы к консульству России в связи с крушением самолёта Ту-154

26 декабря 2016, 12:31

Наш народ разделяет боль утраты россиян.


Алматинцы несут цветы к консульству России в связи с крушением самолёта Ту-154 над Чёрным морем, передает Zakon.kz

Казахстанцы искренне соболезнуют россиянам и пишут в соцсетях слова поддержки братскому народу. "Светлая память всем погибшим.
Помним, любим, скорбим❤", "Я например не имею возможности поехать о возложить цветы, это не значит,что мне все равно. Очень больно на душе от таких событий. Хочу выразить свои самые глубокие соболезнования семьям погибших", - пишут они.

Напомним, что первым свои соболезнования по факту авиакатастрофы в Сочи Президенту РФ В.Путину принес Президент РК Нурсултан Назарбаев. А затем и представители казахстанского Правительства.

Также напомним, что сегодня в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря в Краснодарском крае, 26 декабря в Российской Федерации объявлено днем траура.




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Фото: ВКонтакте

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