Алматинцы несут цветы к консульству России в связи с крушением самолёта Ту-154 над Чёрным морем





Казахстанцы искренне соболезнуют россиянам и пишут в соцсетях слова поддержки братскому народу. "Светлая память всем погибшим.

Помним, любим, скорбим❤", "Я например не имею возможности поехать о возложить цветы, это не значит,что мне все равно. Очень больно на душе от таких событий. Хочу выразить свои самые глубокие соболезнования семьям погибших", - пишут они.





Напомним, что первым свои соболезнования по факту авиакатастрофы в Сочи Президенту РФ В.Путину принес Президент РК Нурсултан Назарбаев . А затем и представители казахстанского Правительства.





Также напомним, что сегодня в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря в Краснодарском крае, 26 декабря в Российской Федерации объявлено днем траура













Все новости по теме смотрите здесь