В ВКО без вести пропала девушка

Уже двенадцатый день никаких известий.

15 декабря 22-летняя девушка должна была отправиться на поезде из Семея в село Балыкколь к родителям и пропала , сообщает , сообщает YK-news.kz





До населенного пункта Назгуль Темирханова не добралась и перестала выходить на связь. С тех пор никакой информации о ее местонахождении нет.





Как рассказал отец исчезнувшей, Назгуль предупредила близких, что получит отпускные и приедет в родное село.





15 декабря она должна была сесть на поезд и выехать из Семея в Балыкколь, — рассказывает Кайрат. — Но Назгуль не приехала и с двух часов дня ее телефон был отключен. Я сразу же обратился в полицию, но вот уже двенадцатый день никаких известий от них нет!





Близкие сообщили приметы Назгуль. Девушка среднего телосложения, рост — 164 сантиметра. Была одета в темно-синюю куртку, красный платок, высокие сапоги. Всех, кто владеет какой-либо информацией, родственники просят позвонить по телефонам: +7-702-853-26-19, +7-778-472-95-15, +7-747-57-99-195, +7-702-374-87-20 или обратиться в УВД города Семея.



