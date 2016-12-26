МИР РК начало требовать с туроператоров банковские гарантии

Экстренный вывоз казахстанцев из-за рубежа в результате недобросовестных действий туроператоров, будет осуществляться за счет туристов и туристических компаний. Об этом сегодня в Астане заявили представители МИР РК и фонда «Туристик Камкор», передает Zakon.kz.

Напомним, 7 ноября 2016 года вступили в действие два постановления правительства РК, регулирующие вопросы обеспечения прав граждан РК, являющихся туристами, в случаях недобросовестного исполнения либо неисполнения своих обязанностей туроператорами, в том числе обеспечивает их вывоз из страны временного пребывания на территорию Казахстана.

Был создан специальный счет, который формируется из перечислений - 0,5 МРП (1 061 тенге) с каждого туристического продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем (те, кто не только бронирует отель, но и воздушные судна для доставки туристов в назначенное место) и реализованного турагентом гражданину РК. Помимо 1 061 тенге за каждого туриста, туроператор обязан предоставить банковскую гарантию до 21 млн. 220 тыс. тенге.

«Система состоит из фонда, в него поступают взносы туроператоров, - прояснил ситуацию советник министра по инвестициям и развитию РК по вопросам туризма, Кайрат Садвакасов. - Фонд составляет на сегодня 0,5 МРП, то есть 1 061 тенге, которые оплачивает туроператор за каждую турпутевку. Помимо этого, участники туристского рынка должны предоставить банковскую гарантию, чтобы доказать свою финансовую обеспеченность, чтобы участвовать на рынке. Данная банковская гарантия составляет сегодня 5 000 МРП (10 млн. 610 тыс. тенге), это для туроператоров. А также у нас введено новое понятие - туроператор-фрахтователь, его банковская гарантия составляет 10 000 МРП (21 млн. 220 тыс. тенге)».

При этом, Садвакасов отметил, что такие условия взносов и гарантий в министерстве и фонде считают щадящими. А за основу был взят опыт Великобритании, Дании и России.

«Если сравнивать российский опыт, они переходят к тому, чтобы гарантировать обязанности туроператора определенным процентом от объема, а это суммы довольно высокие, а мы пока решили начать с суммы в 5 - 10 тыс. МРП, тогда как международный опыт показывает более высокие суммы».

Татьяна Ковалева