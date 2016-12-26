Россия обеспечит беспошлинные поставки бензина в Казахстан

Россия может обеспечить беспошлинные поставки бензина в Казахстан в объеме около одного миллиона тонн в год в 2017-2018 годах, до окончания модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в Павлодаре и Шымкенте (Чимкенте), сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, передает РИА Новости.

«Если они (Казахстан - ред.) закончат модернизацию, а я считаю, что они сделают это в конце 2018 или в 2019 году, тогда у них внутренний рынок будет полностью удовлетворен. Пока нам придется удовлетворять их спрос в районе 1 миллиона тонн бензина в год. Это тот объем, который может идти от нас беспошлинно. Для нас это тоже нагрузка, необходимость корректировки наших планов и нашей работы», — сказал Молодцов.

По его словам, в Казахстане на настоящий момент не закончена модернизация НПЗ в Павлодаре и Шымкенте.

«У них есть собственная нефть, которая идет по нашим свопам, то, что мы поставляем Павлодару. Они с удовольствием получили бы еще дополнительно объемы нефти непосредственно на переработку», — подчеркнул Молодцов.

Заместитель министра отметил, что в 2017 году Россия будет уделять большое внимание развитию взаимоотношений с Белоруссией, Казахстаном и Арменией, как с рынками в рамках Евразийского экономического союза, интересными для совместной работы.