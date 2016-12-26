СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ
26 декабря 2016, 13:10
Амри отправлял деньги своему племяннику, чтобы он смог приехать в Европу перед терактом.
Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации "Исламское государство", сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса.
Согласно информации источника газеты в полиции Туниса, Амри отправлял деньги своему племяннику, чтобы он смог приехать в Европу перед терактом. Как сообщается, террорист также принуждал Фади убить своего дядю, который был мужем старшей сестры Амри, в знак верности ИГ, передает РИА Новости.
Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анисом Амри, среди них есть его племянник. По информации МВД, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка из трех членов от 18 до 27 лет, действовавшая между Фушаной и Уеслатией в провинции Кейруан и связанная с террористом Анисом аль-Амри, совершившим теракт в Берлине. Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с ним через Telegram.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.
Все новости по теме читайте здесь
Фото © РИА Новости. Захари Шойрер
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836311-a459c0ca64c90c08e09e2d7f8b6091e3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com