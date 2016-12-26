СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ

Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации "Исламское государство", сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса.





Согласно информации источника газеты в полиции Туниса, Амри отправлял деньги своему племяннику, чтобы он смог приехать в Европу перед терактом. Как сообщается, террорист также принуждал Фади убить своего дядю, который был мужем старшей сестры Амри, в знак верности ИГ, передает РИА Новости

Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анисом Амри, среди них есть его племянник. По информации МВД, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка из трех членов от 18 до 27 лет, действовавшая между Фушаной и Уеслатией в провинции Кейруан и связанная с террористом Анисом аль-Амри, совершившим теракт в Берлине. Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с ним через Telegram.





Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.





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