Метели, снегопады и гололёд прогнозируют в предстоящие трое суток казахстанские синоптики

Прогноз погоды на 27-29 декабря 2016 года.

Южный циклон будет определять погоду в последние дни уходящего года. В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели и повышение температуры воздуха, на юге гололёд , сообщает РГП "Казгидромет".





Однако, 28 декабря, в тыл циклону на Казахстан начнёт распространяться антициклон. Под влиянием антициклона, 29 декабря предполагается кратковременное похолодание преимущественно в северных и восточных областях.





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