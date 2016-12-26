Метели, снегопады и гололёд прогнозируют в предстоящие трое суток казахстанские синоптики
26 декабря 2016, 13:11
Прогноз погоды на 27-29 декабря 2016 года.
Южный циклон будет определять погоду в последние дни уходящего года. В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели и повышение температуры воздуха, на юге гололёд, сообщает РГП "Казгидромет".
Однако, 28 декабря, в тыл циклону на Казахстан начнёт распространяться антициклон. Под влиянием антициклона, 29 декабря предполагается кратковременное похолодание преимущественно в северных и восточных областях.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: LiveInternet
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