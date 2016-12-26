Жителей Атырау пугают сообщениями по WhatsApp

На аудиозаписи трагический женский голос рассказывает о том, что ребенка с температурой под 40 градусов увезли на скорой в реанимацию. Полночи врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно. Реаниматологи якобы сообщили, что в Атырау это 13-й случай детской смертности за месяц.





"У нас подобных случаев не было – иначе мне это было бы известно", – категорично заявила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Дина Камелова.





"Абсолютно не понимаю, зачем люди делают подобные «вбросы». Манипулировать общественным сознанием, используя такие темы, как смерть детей – недопустимо. Я бы назвал это преступлением! С такой температурой детей везут к нам. И ничего подобного в нашей больнице не было. Инфекционных больных сейчас, конечно, много, эпидемиологическая ситуация серьезная, но эпидпорог не превышен", - возмущен главный врач инфекционной больницы Мурат Кулбасов.