Жителей Атырау пугают сообщениями по WhatsApp
26 декабря 2016, 13:15
По мессенджеру распространяется информация о смерти ребенка в реанимации.
Запись, распространяемая по мессенджеру WhatsApp о смерти ребенка в реанимации, напугала жителей Атырау, сообщает azh.kz.
На аудиозаписи трагический женский голос рассказывает о том, что ребенка с температурой под 40 градусов увезли на скорой в реанимацию. Полночи врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно. Реаниматологи якобы сообщили, что в Атырау это 13-й случай детской смертности за месяц.
"У нас подобных случаев не было – иначе мне это было бы известно", – категорично заявила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Дина Камелова.
"Абсолютно не понимаю, зачем люди делают подобные «вбросы». Манипулировать общественным сознанием, используя такие темы, как смерть детей – недопустимо. Я бы назвал это преступлением! С такой температурой детей везут к нам. И ничего подобного в нашей больнице не было. Инфекционных больных сейчас, конечно, много, эпидемиологическая ситуация серьезная, но эпидпорог не превышен", - возмущен главный врач инфекционной больницы Мурат Кулбасов.
Фото: slavpeople
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