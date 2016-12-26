С 2017 года казахстанские туристы при выезде из страны обязаны иметь туристический код

Фонд по экстренному вывозу казахстанских туристов из-за границы в 2017 году соберет с туроператоров не менее 180 млн. тенге. Эта сумма должна покрыть заказ 5-8 чартерных рейсов для обманутых турагентствами казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Советник министра по инвестициям и развитию в сфере туризма Кайрат Садвакасов, так объяснил расчеты министерства и фонда.

«Если в 2014 году у нас было зарегистрировано более 500 тысяч туристов, выезжающих через турфирмы за границу, то на протяжении двух лет наблюдается спад порядка 20-25%. Мы считали исходя из самых пессимистических прогнозов и статистики. Таким образом, если количество туристов снизилось до 350 тысяч в 2015 году, то в 2016 и 2017 году мы планировали порядка 150-180 тыс. туристов, которые выедут именно через турфирмы. По существующим ставкам сбора, планируется порядка 180 млн. тенге собрать. В среднем чартер по направлении Турция для экстренного вывоза обойдется в пределах 30 млн. тенге. Мы рассчитываем, что данной суммы будет достаточно для формирования чартеров для вывоза наших туристов в количестве 5-8 рейсов».

Он также отметил, что по завершению летнего сезона 2017 года будут пересмотрены суммы сборов.

«Возможно, мы уйдём до такой точки в будущем, когда сборы можно будет максимально сократить, либо отменить, - сказал Садвакасов. - Но, если произойдет несколько коллапсов среди участников рынка, возможно придётся на какое-то время эту сумму увеличить. Мы прибегаем к международному опыту, - добавил он. - В данном случае английская система работала по такому принципу, при этом они смогли опустить планку до 1 фунта стерлинга на каждого выезжающего туриста, что составляет на сегодняшний день порядка 600 тенге».

Стоит отметить, что взносы в фонд «Туристик Камкор» являются обязательными в соответствии с законодательством РК. Тех, кто заранее позаботился о своих туристах можно будет узнать по специальному туристическому коду. Его выдает фонд оператору после оплаты взноса (1061 тг. за туриста) и предоставления банковских гарантий (от 10 млн. тг. до 21 млн. тг.). Отправление туриста без туристического кода с 2017 года незаконно. Однако, как будут наказывать недобросовестных туроператоров власти еще не решили, а потому контроль за наличием туркода они возложили на самих туристов.

На данный момент в системе гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма и фоне «Туристик Камкор» зарегистрировано лишь 40 туроператоров, еще 25 находятся в стадии подписания договоров с администратором проекта, 300 поставлены в известность о необходимости регистрации. Всего в Казахстане зарегистрировано 1200 туроператоров.

Контролировать финансовую деятельность фонда будет попечительский совет, в который помимо представителей госорганов войдут отраслевые ассоциации, вроде «Казахстанской туристской ассоциации» а также общественные деятели. А потому, по словам Садвакасова, контроль будет вестись как со стороны общественности, так и со стороны уполномоченного органа.

«Фонд «Туристик Камкор» является корпоративным фондом. Это не коммерческая организация. Данная организационная правовая форма не позволяет заниматься никакой другой деятельностью кроме как обеспечения работой фонд данной работы. Те суммы, которые накоплены в фонде и не истраченные системой не имеют права использовать на какие либо другие обязательства. То есть также будет контролироваться уполномоченным органом, МИР РК» - заключил он.

Татьяна Ковалева