В Актобе 400 детей участвовали в Новогодней елке от имени Президента страны

В юбилейный год 25-летия Независимости в Президентской новогодней елке «Новогодние огни ЭКСПО» приняли участие 400 актюбинских школьников. Праздничное мероприятие прошло в комплексе «Алтын сарай». Гостями новогоднего торжества стали одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей и инвалиды. Более 400 участников сказочного торжества стали свидетелями театрализованного представления со сказочными героями Аяз Ата и Акшакара, Алдара Косе, Фиксики, Микки Маусом, хозяйкой уходящего года - Обезьяной, а также конкурсов и викторин.









Главная елка особенно блистала во всей своей красе и приковывала восхищенные взгляды детей и гостей праздника. Елка была украшена работами победителей конкурса "Новогодние игрушки», проведенной в преддверии праздника областным управлением образования и Региональным научно-практическим центром дополнительного образования «Актобе-Дарын». А лучшие работы конкурса «Волшебный ящик Деда Мороза» и «Новогодняя елка-2017» размещенные в фойе и зале придавали атмосферу необычайности и сказочности вечера.









- Новый год - время волшебства и чудес. Мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к Родине могут претворить в жизнь любую мечту. Знаю, что вы все заслужили этот праздник. Главное - не останавливаться на достигнутом. Все вы молодые граждане Независимости Казахстана. От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом. Пусть все ваши мечты исполнятся, - обратился к ним Президент страны Нурсултан Назарбаев с поздравлением по видеосвязи.





С поздравлениями выступил аким области Бердыбек Сапарбаев.





- У нас очень много детей, которые достигли больших результатов и достойно представляют наш регион на республиканском и международном уровне. От вас зависит будущее нашей страны. Мы со своей стороны постараемся создать все условия для вашего счастливого детства и для того, чтобы вы могли получить самое качественное образование, занимались спортом. Я желаю вам здоровья, необходимого каждому из вас для свершений: вы должны иметь силы трудиться и прославлять Казахстан! – сказал глава региона.









Детям были вручены ценные подарки - поздравительная открытка от имени Президента страны, энциклопедия, планшет и сладкий подарок.









Перед участниками главной елки выступили юный акын, призер областного этапа регионального конкурса «Әбіш оқулары», призер республиканского конкурса сочинений «Болашағым өзіңмен туған Отан» Айсултан Копбергенов, призер республиканского конкурса «Күншуак» и международного конкурса «Айналайын» вокальная студия «Жайдарман», призер международного конкурса «Планета талантов» Акмерей Абдраманова и другие.



