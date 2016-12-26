Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В ВКО пропавшего мальчика нашли повешенным на кладбище

26 декабря 2016, 13:31

Сейчас проводятся экспертизы и следственные мероприятия.


В Аягозе ВКО обнаружили тело ребенка. 11-летнего мальчика нашли повесившимся на кладбище, сообщает YK-news.kz.

Школьник пропал 22 декабря. Он ушел из дома, когда родители были на работе. Около шести часов мать мальчика не застала его и позвонила классному руководителю - ребенок учился со второй смены и обычно возвращался раньше. Однако учительница сказала, что он не приходил в школу. После чего мама позвонила родственникам, а затем обратилась в полицию.

Как сообщили в ДВД ВКО в поисках участвовали полицейские, военнослужащие и местные жители. 24 декабря было найдено тело ребенка.

Следов насилия на теле не обнаружено. Сейчас проводятся экспертизы и следственные мероприятия. Дело взято на особый контроль руководства, - рассказал руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

Из неофициальных источников стало известно, что мальчика нашли повешенным на кладбище. По предварительной версии, школьник привязал себя к памятнику на могиле. Что могло послужить причиной такому поступку — неизвестно. В социальных сетях жители Аягоза выражают сомнение, что мальчик из благополучной семьи мог пойти на такой отчаянный шаг.

Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код