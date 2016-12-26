В ВКО пропавшего мальчика нашли повешенным на кладбище
26 декабря 2016, 13:31
Сейчас проводятся экспертизы и следственные мероприятия.
В Аягозе ВКО обнаружили тело ребенка. 11-летнего мальчика нашли повесившимся на кладбище, сообщает YK-news.kz.
Школьник пропал 22 декабря. Он ушел из дома, когда родители были на работе. Около шести часов мать мальчика не застала его и позвонила классному руководителю - ребенок учился со второй смены и обычно возвращался раньше. Однако учительница сказала, что он не приходил в школу. После чего мама позвонила родственникам, а затем обратилась в полицию.
Как сообщили в ДВД ВКО в поисках участвовали полицейские, военнослужащие и местные жители. 24 декабря было найдено тело ребенка.
Следов насилия на теле не обнаружено. Сейчас проводятся экспертизы и следственные мероприятия. Дело взято на особый контроль руководства, - рассказал руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.
Из неофициальных источников стало известно, что мальчика нашли повешенным на кладбище. По предварительной версии, школьник привязал себя к памятнику на могиле. Что могло послужить причиной такому поступку — неизвестно. В социальных сетях жители Аягоза выражают сомнение, что мальчик из благополучной семьи мог пойти на такой отчаянный шаг.
Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск
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