В ВКО пропавшего мальчика нашли повешенным на кладбище

В Аягозе ВКО обнаружили тело ребенка. 11-летнего мальчика нашли повесившимся на кладбище, сообщает YK-news.kz





Школьник пропал 22 декабря. Он ушел из дома, когда родители были на работе. Около шести часов мать мальчика не застала его и позвонила классному руководителю - ребенок учился со второй смены и обычно возвращался раньше. Однако учительница сказала, что он не приходил в школу. После чего мама позвонила родственникам, а затем обратилась в полицию.



Как сообщили в ДВД ВКО в поисках участвовали полицейские, военнослужащие и местные жители. 24 декабря было найдено тело ребенка.

Следов насилия на теле не обнаружено. Сейчас проводятся экспертизы и следственные мероприятия. Дело взято на особый контроль руководства, - рассказал руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

Из неофициальных источников стало известно, что мальчика нашли повешенным на кладбище. По предварительной версии, школьник привязал себя к памятнику на могиле. Что могло послужить причиной такому поступку — неизвестно. В социальных сетях жители Аягоза выражают сомнение, что мальчик из благополучной семьи мог пойти на такой отчаянный шаг.



