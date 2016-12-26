Британский боксер вышел из комы, в которую впал во время спарринга
26 декабря 2016, 13:33
Как утверждают медики, восстановление займет несколько месяцев, после чего ему потребуется операция.
26-летний британский боксер Ник Блэкуэлл вышел из комы, в которую во время спарринга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на BBC.
В ноябре во время спарринга боксер получил тяжелую травму головы, спортсмен почувствовал себя плохо, после чего впал в кому. Блэкуэлл пришел в сознание 16 декабря. Как утверждают медики, восстановление займет несколько месяцев, после чего ему потребуется операция.
Ник Блэкуэлл весной этого года после тяжелого поединка с Крисом Юбенком-младшим, был введен в состояние искусственной комы. Тогда врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг. Британский совет по управлению боксом намерено провести расследование проведения несанкционированной спарринг-сессии с участием боксера.
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