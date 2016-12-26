Установлено предполагаемое место катастрофы Ту-154

Поисково-спасательные службы установили предполагаемое место столкновения с поверхностью воды самолета Ту-154 Министерства обороны в акватории Черного моря.

Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе.





"Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета", - сказал собеседник агентства.





По его словам, это место располагается в акватории Черного моря на расстоянии шесть километров от взлетной полосы, там достаточно большие глубины.





Как отметил собеседник агентства, в настоящее время в поисково-спасательной операции задействовано более 30 плавсредств. Зона поиска разделена на квадраты, идет осмотр как акватории, так и побережья Черного моря.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка.



