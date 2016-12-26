Установлено предполагаемое место катастрофы Ту-154
26 декабря 2016, 13:40
Как сообщили в оперативном штабе, на месте столкновения борта с поверхностью Черного моря могут находиться крупные части фюзеляжа самолета.
Поисково-спасательные службы установили предполагаемое место столкновения с поверхностью воды самолета Ту-154 Министерства обороны в акватории Черного моря.
Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе.
"Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это место располагается в акватории Черного моря на расстоянии шесть километров от взлетной полосы, там достаточно большие глубины.
Как отметил собеседник агентства, в настоящее время в поисково-спасательной операции задействовано более 30 плавсредств. Зона поиска разделена на квадраты, идет осмотр как акватории, так и побережья Черного моря.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка.
На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обломки самолета были обнаружены спустя несколько часов после крушения в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших. Группировка сил в зоне катастрофы в Сочи увеличена до 3,5 тыс. человек, расширена и зона проведения операции.
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Фото © Артур Лебедев/ТАСС
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