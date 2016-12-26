В Астане и Алматы прошли новогодние ёлки от имени Президента РК, передает передает МИА Казинформ





В Астане мероприятие было устроено для 200 детей, среди которых 28 сирот, 79 - оставшиеся без попечения родителей, 14 - с ограниченными возможностями, 55 - из малообеспеченных и многодетных семей, 24 - одаренные учащиеся. С предстоящим праздником детей Нурсултан Назарбаев.





"Весь наш народ - это одна большая семья. Новый год - время волшебства и чудес, мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей Родине могут претворить в жизнь любую мечту", - сказал Глава государства в видеообращении.





Активное участие в празднике, который прошел во Дворце школьников, приняли аким Астаны Асет Исекешев, его заместитель Ермек Аманшаев, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев и вице-министр ведомства Эльмира Суханбердиева.





Яркое шоу-представление со сказочными персонажами украсили детские танцевальные ансамбли. По окончанию новогоднего утренника каждый ребенок получил сладкий подарок и книги.





В Южной столице во Дворце Республики в Алматы также прошла новогодняя елка от имени Президента РК, в ней приняли участие 200 воспитанников детских домов и оставшихся без попечительства родителей. После видеообращения Президента, ребят поздравил аким Алматы Бауыржан Байбек.





"Сегодня 200 детей, как и 3 тыс. наших маленьких друзей, получили поздравление от нашего Президента, для них организован такой праздник и стол со сладостями. И, конечно, от имени Президента будет подарок - это спортивная одежда, канцелярские принадлежности, рюкзаки, телефон. Я желаю вам счастья, здоровья. Самое главное, ничего не бояться в этой жизни, чтобы вы верили в свои силы, и чтобы вы учились. Учеба - это самое главное. Эти знания помогут вам достигнуть больших высот", - сказал аким.





Для детей подготовили увлекательную программу с участием сказочных героев и казахстанских артистов. Помимо развлекательной программы гости праздника участвовали в праздничном обеде и получили чемодан с подарками от имени Президента РК, в которые вошли: куртки, сотовые телефоны, сладкие подарки, игрушки, спортивная одежда и кроссовки, наборы канцелярских товаров, аксессуары и приспособления для гаджетов, школьные рюкзаки и др.



