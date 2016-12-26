Врачи опровергли слухи о массовой гибели детей от мандаринов

Жители ВКО распространяют панические слухи в социальных сетях и с помощью WhatsApp о смерти детей от ротавирусной инфекции, которая произошла в результате отравления мандаринами, сообщает YK-news.kz





В сообщениях говорится о том, что от вируса в инфекционных отделениях области скончалось уже тринадцать детей. А врачи, якобы, призывают не покупать детворе мандарины, потому что цитрусовые и есть источник заражения.



Все эти сведения не соответствуют действительности. Никаких случаев массовой гибли детей в инфекционных отделениях не было. Мандарины никакой опасности не представляют. Призываю людей не поддаваться панике и верить только официальным сообщениям, - заявил заместитель руководителя ДЗПП ВКО Болат Куанышбеков.



