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Врачи опровергли слухи о массовой гибели детей от мандаринов

26 декабря 2016, 13:41

Врачи призывают людей не поддаваться панике и верить только официальным сообщениям.


Жители ВКО распространяют панические слухи в социальных сетях и с помощью WhatsApp о смерти детей от ротавирусной инфекции, которая произошла в результате отравления мандаринами, сообщает YK-news.kz.

В сообщениях говорится о том, что от вируса в инфекционных отделениях области скончалось уже тринадцать детей. А врачи, якобы, призывают не покупать детворе мандарины, потому что цитрусовые и есть источник заражения.

Все эти сведения не соответствуют действительности. Никаких случаев массовой гибли детей в инфекционных отделениях не было. Мандарины никакой опасности не представляют. Призываю людей не поддаваться панике и верить только официальным сообщениям, - заявил заместитель руководителя ДЗПП ВКО Болат Куанышбеков.

Фото: National Explorer

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