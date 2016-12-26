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Программы «Нұрлы жер» и по развитию продуктивной занятости утверждены Правительством РК

26 декабря 2016, 13:45

Одна предусматривает обеспечение жильем, а вторая формирование и рассмотрение новых путей обеспечения занятости населения.


В Мажилисе Парламента РК состоялось заседание с участием министерств национальной экономики и здравоохранения и социального развития РК, на котором представители ведомств рассказали депутатам о сути двух программ, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства на расширенном заседании Правительства акцентировал внимание на двух вопросах, первый вопрос - это обеспечение занятости населения и развитие массового предпринимательства. И второй вопрос - разработка программы «Нұрлы жер», - напомнила депутат Мажилиса Гульмира Исимбаева.

При этом она отметила, что оба вопроса являются актуальными.

«Первый вопрос предусматривает обеспечение жильем, а второй формирование и рассмотрение новых путей обеспечения занятости населения. 23 декабря 2016 года Правительством рассмотрены на заседании и одобрены обе программы. Необходимые финансовое обеспечение есть, в бюджете мы средства предусмотрели, программы разработаны», - сообщила парламентарий.

По ее словам, депутаты пригласили представителей двух министерств в Мажилис с тем, чтобы они презентовали данные программы депутатам.

«Так как после нового года у нас запланированы выезды в регионы, встречи с избирателями и, чтобы знать важность, основные направления данных программ, мы должны иметь соответствующую информацию. Мы пригласили оба министерства, чтобы сегодня они рассказали депутатам о сути, сущности данных программ, так как они обе очень важны и значимы для населения и связаны с обеспечением жильем и созданием, предоставлением рабочих мест для населения», - подчеркнула Г.Исимбаева.

Автор Ксения Давыдова, Астана

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