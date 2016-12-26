Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области
26 декабря 2016, 14:27
27 декабря в горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки.
В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В соответствии с предупреждением от РГП «Казгидромет», 27 декабря в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Утром и днем на юго-западе области временами более 30 м/с.
Днем 27 декабря в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, метель.
Фото arnapress.kz
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