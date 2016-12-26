Мощный взрыв прогремел на юге Афганистана
26 декабря 2016, 14:28
В результате погиб по меньшей мере один полицейский погиб, еще трое получили ранения.
Мощный взрыв прогремел сегодня в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС.
По его данным, управлявший заминированным автомобилем террорист-смертник подорвал себя возле полицейской бронированной машины в городе Лашкаргах.
В результате погиб по меньшей мере один полицейский погиб, еще трое получили ранения, сообщил губернатор провинции Омар Звака.
По его данным, целью нападения был глава Национального директората безопасности провинции Гильменд. О его состоянии не сообщается.
Фото с сайта youtube.com
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