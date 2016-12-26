Мощный взрыв прогремел на юге Афганистана

В результате погиб по меньшей мере один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

Мощный взрыв прогремел сегодня в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС





По его данным, управлявший заминированным автомобилем террорист-смертник подорвал себя возле полицейской бронированной машины в городе Лашкаргах.





В результате погиб по меньшей мере один полицейский погиб, еще трое получили ранения, сообщил губернатор провинции Омар Звака.





По его данным, целью нападения был глава Национального директората безопасности провинции Гильменд. О его состоянии не сообщается.



