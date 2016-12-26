Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Мощный взрыв прогремел на юге Афганистана

26 декабря 2016, 14:28

В результате погиб по меньшей мере один полицейский погиб, еще трое получили ранения.


Мощный взрыв прогремел сегодня в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС.

По его данным, управлявший заминированным автомобилем террорист-смертник подорвал себя возле полицейской бронированной машины в городе Лашкаргах.

В результате погиб по меньшей мере один полицейский погиб, еще трое получили ранения, сообщил губернатор провинции Омар Звака.

По его данным, целью нападения был глава Национального директората безопасности провинции Гильменд. О его состоянии не сообщается.

Фото с сайта youtube.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код