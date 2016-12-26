В Китае приняли первый закон в отношении традиционной медицины
26 декабря 2016, 14:31
Закон нацелен на развитие и поддержание системы традиционной китайской медицины, на внедрение в нее современных научно-технических средств, развитие фармацевтики.
Высший законодательный орган КНР — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — приняло закон, регламентирующий использование традиционной китайской медицины, сообщается на сайте ВСНП, передает РИА Новости.
Новый закон, ставший первый в своем роде, вступит в силу с 1 июля 2017 года. Сообщается, что закон нацелен на развитие и поддержание системы традиционной китайской медицины, на внедрение в нее современных научно-технических средств, развитие фармацевтики. Вести надзор за отраслью будут компетентные органы ВСНП.
Согласно закону, практиковать традиционную китайскую медицину будет разрешено лишь тем медицинским сотрудникам, которые обладают специальными навыками в этой сфере и получили необходимые сертификаты, а также практикуют в соответствии с "Закона о врачебной практике КНР"
Власти Китая также планируют усилить подготовку кадров в области традиционной китайской медицины.
Как отмечает издание Global Times, по данным на конец 2014 года в КНР насчитывалось свыше 3,7 тысяч больниц, где практикуется традиционная китайская медицина. Общий объем выручки отрасли оценивался почти в 105 миллиардов долларов США.
© Фото: Fong Chen
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