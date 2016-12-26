Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Китае приняли первый закон в отношении традиционной медицины

26 декабря 2016, 14:31

Закон нацелен на развитие и поддержание системы традиционной китайской медицины, на внедрение в нее современных научно-технических средств, развитие фармацевтики.


Высший законодательный орган КНР — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — приняло закон, регламентирующий использование традиционной китайской медицины, сообщается на сайте ВСНП, передает РИА Новости.

Новый закон, ставший первый в своем роде, вступит в силу с 1 июля 2017 года. Сообщается, что закон нацелен на развитие и поддержание системы традиционной китайской медицины, на внедрение в нее современных научно-технических средств, развитие фармацевтики. Вести надзор за отраслью будут компетентные органы ВСНП.

Согласно закону, практиковать традиционную китайскую медицину будет разрешено лишь тем медицинским сотрудникам, которые обладают специальными навыками в этой сфере и получили необходимые сертификаты, а также практикуют в соответствии с "Закона о врачебной практике КНР"

Власти Китая также планируют усилить подготовку кадров в области традиционной китайской медицины.

Как отмечает издание Global Times, по данным на конец 2014 года в КНР насчитывалось свыше 3,7 тысяч больниц, где практикуется традиционная китайская медицина. Общий объем выручки отрасли оценивался почти в 105 миллиардов долларов США.

© Фото: Fong Chen

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код