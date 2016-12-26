В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения», подпунктом 2) статьи 6, пунктом 3 статьи 32, пунктом 2 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между регионами Республики Казахстан.

Нормы Правил не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода в отраслях экономики, определяемых Правительством Республики Казахстан.

В частности, квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается в процентном отношении к численности рабочей силы и включает в себя:

1) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности;

2) квоту на привлечение трудовых иммигрантов;

3) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам исхода при наличии ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности на предстоящий (предстоящие) год (годы) определяет предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателям и для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Работодатели ежегодно, до 1 августа, представляют в местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы (далее - местные исполнительные органы), на территории которых предусматривается осуществление иностранными работниками трудовой деятельности, потребность в иностранной рабочей силе по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Также местные исполнительные органы до 10 августа обобщают потребность работодателей по видам экономической деятельности с учетом следующих требований:

1) спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест в рамках реализации государственных, правительственных программ и программ развития территорий;

2) прогноза численности безработных граждан и ожидаемого высвобождения работников, а также количества выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по профессиям и специальностям, по которым работодатели предусматривают привлечение иностранных работников;

3) возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки, переподготовки или повышения квалификации безработных граждан, самостоятельно занятых, высвобождаемых работников по профессиям и специальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работников;

4) оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году и прогнозной потребности в иностранной рабочей силе на предстоящий (предстоящие) год (годы).

Местные исполнительные органы не позднее 15 августа на рассмотрение Комиссии по формированию квоты на привлечение иностранной рабочей силы (далее - Комиссия) вносят:

1) потребность работодателей, обобщенных с учетом требований пункта 7 Правил;

2) при необходимости предложения с учетом прогноза состояния спроса и предложения на рынке труда на предстоящий (предстоящие) год (годы).

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.