Электромобиль Faraday Future поспорит по динамике с суперкарами

Производитель продолжает интриговать не только тизерами, но и при помощи экспериментов: электровседорожник погонялся с Bentley Bentayga, Ferrari 488 GTB и Tesla Model X.

Видео о заезде распространила сама компания, рассказав об итогах заездов, но оставив за кадром технические характеристики вседорожника и его внешность: в гонках участвовал основательно закамуфлированный прототип, сообщает vesti.ru





Легче всего ему удалось расправиться с Bentley Bentayga. От Ferrari соперник оторвался на старте, в ходе заезда итальянское купе почти догнало будущую новинку, но настигнуть окончательно так и не смогло, а вот с Tesla Model X будущий конкурент финишировал почти нос к носу. Однако, отрыв примерно в кузов все же сохранил.









Таким образом, Faraday Future продемонстрировали, что их первая модель оказалась динамичнее не только признанных суперкаров, но и основного конкурента. Соответственно, до 100 км/ч вседорожник должен ускоряться менее, чем за 3 секунды.



