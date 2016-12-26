Электромобиль Faraday Future поспорит по динамике с суперкарами
26 декабря 2016, 14:35
До официальной премьеры первой электрической модели американского стартапа Faraday Future осталось около трех недель.
Производитель продолжает интриговать не только тизерами, но и при помощи экспериментов: электровседорожник погонялся с Bentley Bentayga, Ferrari 488 GTB и Tesla Model X.
Видео о заезде распространила сама компания, рассказав об итогах заездов, но оставив за кадром технические характеристики вседорожника и его внешность: в гонках участвовал основательно закамуфлированный прототип, сообщает vesti.ru.
Легче всего ему удалось расправиться с Bentley Bentayga. От Ferrari соперник оторвался на старте, в ходе заезда итальянское купе почти догнало будущую новинку, но настигнуть окончательно так и не смогло, а вот с Tesla Model X будущий конкурент финишировал почти нос к носу. Однако, отрыв примерно в кузов все же сохранил.
Таким образом, Faraday Future продемонстрировали, что их первая модель оказалась динамичнее не только признанных суперкаров, но и основного конкурента. Соответственно, до 100 км/ч вседорожник должен ускоряться менее, чем за 3 секунды.
Впрочем, будет ли он вседорожником, еще неясно. Судя по тизерам, ранее распространенным компанией, на обещанный кроссовер потенциальный конкурент Tesla Model X не слишком-то похож: электромобиль больше напоминает крупный, вытянутый хэтчбек с немаленькими свесами.
На официальном сайте компании включен обратный отсчет времени до даты премьеры: она назначена на 3 января и пройдет в рамках выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. Что интересно, в Faraday Future до сих пор не уточнили самое главное – готовят они к премьере серийную модель или просто концептуальную разработку.
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