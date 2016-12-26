В ЗКО мужчину, забетонировавшего труп в колодце, приговорили к 12 годам
26 декабря 2016, 14:36
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
В ЗКО специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому Сергею Ахметжанову, обвинявшемуся по статье 99 "Убийство", сообщает mgorod.kz.
Суд признал Ахметжанова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Кроме того, суд вынес решение взыскать с него моральный вред в размере 1,3 миллиона тенге.
По материалам дела, в середине июля 2016 года подсудимый вместе со своей сожительницей Баско находился в дачном домике садоводческого общества "Вишенка", куда и пришли в гости его мать Ахметжанова со своим сожителем Сахненко. После распития алкоголя между Ахметжановым и Сахненко возникла ссора. Завязалась драка, в ходе которой Ахметжанов нанес беспорядочные удары ножом в Сахненко, вынес тело во двор, выкинул тело в колодец и забетонировал его.
Ажметжанова и Баско не заявляли об убийстве в полицию из-за угроз Ахметжанова. Вину подсудимый признал частично.
Сестра погибшего обращалась с заявлениями, что следствие ведется поверхностно. У нее осталось много вопросов к следователям, на которые никто не отвечает.
Почему родных Ахметжанова не привлекли за сокрытие или пособничество преступлению? Почему орудие преступления не найдено? Хотя сам Ахметжанов указал, что выбросил нож в туалет, - рассказала Светлана Сахненко.
Фото: mgorod.kz
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